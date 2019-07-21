Hong Kong’da sokaklar karıştı
1 saat önce
Hong Konglular, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü.
Hong Konglular, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü. Polis
, on binlerce kişinin katıldığı gösterilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:47
13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda Avukat, duruşma salonunda hakimlere kemerle saldırdı CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi