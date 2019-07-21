Son Dakika Haberleri: Hong Kong’da sokaklar karıştı
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Hong Kong’da sokaklar karıştı

1 saat önce

Hong Konglular, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü.

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Hong Konglular, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü. Polis, on binlerce kişinin katıldığı gösterilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.
Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:47 
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