Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da son beş ayın en şiddetli günü: Gösteriler üniversitelere de sıçradı
Son Dakika Dünya Hong Kong'da son beş ayın en şiddetli günü: Gösteriler üniversitelere de sıçradı - Son Dakika Dünya

Hong Kong'da son beş ayın en şiddetli günü: Gösteriler üniversitelere de sıçradı

6 saat önce

Hong Kong'da yaz başından bu yana şiddetini artırarak devam eden protestolar üniversite kampüslerine de sıçradı.

Hong Kong'da son beş ayın en şiddetli günü: Gösteriler üniversitelere de sıçradı, System.String[]

Hong Kong'da yaz başından bu yana şiddetini artırarak devam eden protestolar üniversite kampüslerine de sıçradı.


Geçtiğimiz gün bir eylemcinin gerçek mermiyle yaralandığı gösterilerin ardından bugün ise kampüslerinde barikat kuran üniversite öğrencileri polisle karşı karşıya geldi. Yetkililer beş aydır devam eden protestolardaki en yoğun şiddet olaylarının dün ve bugün yaşandığı açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı
Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz? Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi Avustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:46:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da son beş ayın en şiddetli günü: Gösteriler üniversitelere de sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]