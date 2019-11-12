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Hong Kong'da son beş ayın en şiddetli günü: Gösteriler üniversitelere de sıçradı
6 saat önce
Hong Kong'da yaz başından bu yana şiddetini artırarak devam eden protestolar üniversite kampüslerine de sıçradı.
Hong Kong'da yaz başından bu yana şiddetini artırarak devam eden protestolar üniversite kampüslerine de sıçradı.
Geçtiğimiz gün bir eylemcinin gerçek mermiyle yaralandığı gösterilerin ardından bugün ise kampüslerinde barikat kuran üniversite öğrencileri polisle karşı karşıya geldi. Yetkililer beş aydır devam eden protestolardaki en yoğun şiddet olaylarının dün ve bugün yaşandığı açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:16
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