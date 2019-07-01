Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...
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Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...

1 saat önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,..., System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi. - HONG KONG
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 3. Sayfa
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