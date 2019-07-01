Son Dakika Haberleri: - Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...
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- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...

1 saat önce

- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi.

- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi.
- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel
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