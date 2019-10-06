Son Dakika Haberleri: Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı
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Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı

55 dakika önce

Hong Kong'da taksi eylemcilerin arasına daldıÇin, (DHA) ? Hong Kong'da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı.

Hong Kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı

Çin, (DHA) ? Hong Kong'da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki yaya geçidine doğru aracıyla ilerlediği görülüyor. Aniden sola dönerek kalabalığın arasına dalan taksi, eylemcileri ezerek bir işletmenin vitrinine çarparak duruyor.

Taksinin durmasının ardından, kalabalık eylemci grubunun, taksi sürücüsünü araçtan çıkararak darp ettiği belirtildi. Sürücü darp edildiği sırada diğer eylemcilerin araya girerek, kızgın kalabalığı yatıştırmaya çalıştığı açıklandı. Hem yaralı kadına, hem de taksi şoförüne ilk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel medya, çok sayıda eylemcinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Eylemcilerin, polisin ilerleyişini durdurmak için şehir yollarına barikat kurduğu ve çok sayıda işletmenin eylemciler tarafından tahrip edildiği belirtildi.

Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:29 Kaynak: DHA
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