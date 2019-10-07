Son Dakika Haberleri: Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı (2)
Son Dakika Güncel Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı (2)

Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı (2)

48 dakika önce

Hong Kong'da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı.

Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı (2), System.String[]
Hong Kong'da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tepki gösteren eylemciler ise taksiciyi darp etti.

Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki yaya geçidine doğru aracıyla ilerlediği görülüyor. Aniden sola dönerek kalabalığın arasına dalan taksi, eylemcileri ezerek bir işletmenin vitrinine çarparak duruyor.

Taksinin durmasının ardından, kalabalık eylemci grubunun, taksi sürücüsünü araçtan çıkararak darp ettiği belirtildi. Sürücü darp edildiği sırada diğer eylemcilerin araya girerek, kızgın kalabalığı yatıştırmaya çalıştığı açıklandı. Hem yaralı kadına, hem de taksi şoförüne ilk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel medya, çok sayıda eylemcinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Eylemcilerin, polisin ilerleyişini durdurmak için şehir yollarına barikat kurduğu ve çok sayıda işletmenin eylemciler tarafından tahrip edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Taksi sürücüsünün darp edilme anları

-Eylemcilerin taksiye saldırma anları

DGS Saati 1525 Tarihi 06.10.2019 - Haber Kodu  191006104

-Taksinin kalabalık arasında ilerleyişi

-Aniden sola dönen taksinin eylemcilerin arasına dalması

-Eylemcilerin taksinin etrafını sarması


Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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