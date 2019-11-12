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- Hong Kong'da tansiyon yüksek

6 saat önce

- Hong Kong'da tansiyon yüksekHONG KONG - Hong Kong'da suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından Haziran ayında başlayan protestolar aylardır devam ediyor.

- Hong Kong'da tansiyon yüksek

HONG KONG - Hong Kong'da suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından Haziran ayında başlayan protestolar aylardır devam ediyor. Hong Kong'da tansiyon sürekli yükselirken göstericiler farklı noktalarda tekrar toplandı.

Hong Kong'da aylardır devam eden protesto gösterilerinde protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar şiddetini arttırdı. Bugün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hong Kong Şehir Üniversitesinde öğrenciler kaldırım taşlarını söktü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetlenerek devam etti.

Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

- Hong Kong'da tansiyon yüksek

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:13 Kaynak: İHA
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