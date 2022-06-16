Hong Kong'da "Tek Ülke, İki Sistem"İn Başarılarını Konu Alan Uluslararası Forum Düzenlendi - Son Dakika
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Hong Kong'da "Tek Ülke, İki Sistem"İn Başarılarını Konu Alan Uluslararası Forum Düzenlendi

16.06.2022 22:50
Hong Kong'da "Tek Ülke, İki Sistem"İn Başarılarını Konu Alan Uluslararası Forum Düzenlendi

HONG KONG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR), Perşembe günü "tek ülke, iki sistem" ilkesinin uygulamasına ilişkin başarı ve beklentilerin tartışıldığı uluslararası bir forum düzenlendi.

HONG KONG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR), Perşembe günü "tek ülke, iki sistem" ilkesinin uygulamasına ilişkin başarı ve beklentilerin tartışıldığı uluslararası bir forum düzenlendi. Pek çok ülkeden akademisyen ve girişimcinin çevrimiçi ve bizzat katıldığı, "tek ülke, iki sistem" temasının tartışıldığı Bauhinia Uluslararası Kültür Forumu, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleşti.

HKSAR'ın İdari Amiri Carrie Lam foruma hitaben yaptığı konuşmada, "tek ülke, iki sistem" ilkesinin zamana meydan okuduğunu ifade etti. Lam, "25 yıllık uygulama sonunda, Temel Yasa ve 'tek ülke, iki sistem' ilkesi, Hong Kong'un refahı ve uzun vadeli istikrarı için temel güvencelerin temel taşı olduğu kanıtladı" dedi. HKSAR'ın yeni atanan altıncı İdari Amiri John Lee de konuşmasında, "tek ülke, iki sistem" ilkesi ve onu yücelten Temel Yasa'nın son 25 yıl içinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Lee, ileriye dönük olarak, kendisi ve ekibinin zorluklara göğüs gereceğini, verimlilik ve etkili olmaya odaklanarak sonuç alacaklarını vurguladı. Devlet Konseyi'nin Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkan Yardımcısı Huang Liuquan video aracılığıyla yaptığı konuşmada, "tek ülke, iki sistem" ilkesinin, yalnızca Hong Konglu vatandaşlar da dahil olmak üzere Çin halkının ortak dileğini temsil etmediğini, aynı zamanda yabancı yatırımcılar ve çeşitli ülkelerin çıkarlarına da uygun olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın HKSAR'daki yetkilisi Liu Guangyuan ise Hong Kong'un daha fazla refah ve etkili bir yönetim için kritik bir safhada olduğunu söyleyerek, Hong Kong'un ortak çabalarla "daha başarılı bir ekonomi, daha uyumlu bir ortam, daha yüksek kaliteli demokrasi, daha iyi bir hukuk düzeni ve daha mutlu bir yaşama sahip parlak bir inci olacağını" bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hong Kong'da 'Tek Ülke, İki Sistem'İn Başarılarını Konu Alan Uluslararası Forum Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'da "Tek Ülke, İki Sistem"İn Başarılarını Konu Alan Uluslararası Forum Düzenlendi - Son Dakika
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