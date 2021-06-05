Hong Kong'da Tiananmen katliamı için tören düzenleyen avukat serbest bırakıldı - Son Dakika

Hong Kong'da 1989 yılında yapılan Tiananmen katliamını anmak için tören organize eden ve "izinsiz toplanmayı teşvik etmek" gerekçesiyle gözaltına alınan avukat ve aktivist Chow Hang Tung kefaletle serbest bırakıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989 yılında Tiananmen Meydanı katliamında hayatını kaybedenler için dün anma töreni organize eden avukat ve aktivist Chow Hang Tung, polis tarafından "izinsiz toplanmayı teşvik etmek" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Chow Hang Tung'un kefaletle ve 5 Temmuz'da karakola rapor vermesi şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Chow Hang Tung'un ödeyeceği kefaletin miktarı 10 bin Hong Kong doları olarak açıklandı.

Neler olmuştu?

Çok sayıda öğrenci ve işçi başta olmak üzere binlerce kişi "demokrasi" isteğiyle Tiananmen Meydanı'nda haftalarca kaldıktan sonra 20 Mayıs 1989'da sıkıyönetim ilan edilmişti. İki hafta sonra 3-4 Haziran gecesi, Çin hükümeti protestoları bastırmak için Tiananmen Meydanı'na tanklar göndermiş, protestolar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Pekin yönetimi, hiçbir zaman can kaybı sayısına yönelik net bir açıklama yapmamıştı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği Tiananmen Katliamı'nda ölü sayısı Çin resmi kaynaklarına göre 200 ile 300 arası, Çinli öğrenci örgütlerine ve Çin Kızılhaçı'na göre ise 2-3 bin arasında.

(İHA)