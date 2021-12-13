Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği nedeniyle 7 kişi hapse mahkum edildi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde mahkeme geçen yıl yasaklanan Tiananmen anma törenini örgütlediği ve katılımı teşvik ettiği gerekçesiyle 7 kişiye 14 aya kadar hapis cezaları verdi.

Davanın sanıklarından, kapatılan Yurtsever Demokratik Hareketlere Destek İçin Hong Kong İttifakı'nın eski Başkanı Lee Cheuk-yan, "anmayı organize ettiği" gerekçesiyle 14 ay kapatılan demokrasi yanlısı Apple Daily gazetesinin imtiyaz sahibi Jimmy Lai ise "katılımı teşvik ettiği" gerekçesiyle 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılanan diğer 5 kişi ise 2 haftadan 12 aya kadar hapis cezaları aldı.

Her yıl düzenlenen mum ışığı törenlerinde, Çin ordusunun 4 Haziran 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı kitlesel protestolarını şiddetle bastırması sırasında ölen öğrenciler anılıyor.

Hong Kong'da söz konusu törenlerin yapılması geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında yasaklanmıştı. Yasağa rağmen bu yıl da halka açık alanlarda küçük kalabalıklar 1989 olaylarını anmak için toplanmıştı.

Kentte 2021'de 100'den fazla aktivist, ayrılıkçılık, terörizm ve yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek suçlamalarıyla Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca tutuklanmıştı.

Çin'de Nisan 1989'da başlayıp 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan protestolarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Tiananmen olayların tartışılması ve anmalara konu edilmesi, Çin'de bugün hala tabu kabul ediliyor.