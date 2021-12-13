Üye Girişi
Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği nedeniyle 7 kişi hapse mahkum edildi - Son Dakika

Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği nedeniyle 7 kişi hapse mahkum edildi

13.12.2021 15:00
Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği nedeniyle 7 kişi hapse mahkum edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde mahkeme geçen yıl yasaklanan Tiananmen anma törenini örgütlediği ve katılımı teşvik ettiği gerekçesiyle 7 kişiye 14 aya kadar hapis cezaları verdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde mahkeme geçen yıl yasaklanan Tiananmen anma törenini örgütlediği ve katılımı teşvik ettiği gerekçesiyle 7 kişiye 14 aya kadar hapis cezaları verdi.

Davanın sanıklarından, kapatılan Yurtsever Demokratik Hareketlere Destek İçin Hong Kong İttifakı'nın eski Başkanı Lee Cheuk-yan, "anmayı organize ettiği" gerekçesiyle 14 ay kapatılan demokrasi yanlısı Apple Daily gazetesinin imtiyaz sahibi Jimmy Lai ise "katılımı teşvik ettiği" gerekçesiyle 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılanan diğer 5 kişi ise 2 haftadan 12 aya kadar hapis cezaları aldı.

Her yıl düzenlenen mum ışığı törenlerinde, Çin ordusunun 4 Haziran 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı kitlesel protestolarını şiddetle bastırması sırasında ölen öğrenciler anılıyor.

Hong Kong'da söz konusu törenlerin yapılması geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında yasaklanmıştı. Yasağa rağmen bu yıl da halka açık alanlarda küçük kalabalıklar 1989 olaylarını anmak için toplanmıştı.

Kentte 2021'de 100'den fazla aktivist, ayrılıkçılık, terörizm ve yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek suçlamalarıyla Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca tutuklanmıştı.

Çin'de Nisan 1989'da başlayıp 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan protestolarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Tiananmen olayların tartışılması ve anmalara konu edilmesi, Çin'de bugün hala tabu kabul ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Mahkeme, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği nedeniyle 7 kişi hapse mahkum edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor! 14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında!

Son Dakika Haberleri
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
Bizim Çocuklar, lider çıktığına bin pişman! Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Bizim Çocuklar, lider çıktığına bin pişman! Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler         
14:55
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği nedeniyle 7 kişi hapse mahkum edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement