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Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma törenini düzenleyen grup, hakkındaki iddiaları reddetti - Son Dakika

Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma törenini düzenleyen grup, hakkındaki iddiaları reddetti

05.09.2021 10:45
Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma törenini düzenleyen grup, hakkındaki iddiaları reddetti, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 1989'da Çin'de gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için her yıl mum ışığı törenlerini düzenleyen grup, yabancı ülkelerin çıkarları için çalıştıklarına ilişkin iddiaları reddettiklerini açıkladı.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 1989'da Çin'de gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için her yıl mum ışığı törenlerini düzenleyen grup, yabancı ülkelerin çıkarları için çalıştıklarına ilişkin iddiaları reddettiklerini açıkladı.

Polis, geçen ay "Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" grubunun yabancı ülkelerin çıkarları için çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Bu kapsamda gruptan yurt dışında veya Tayvan'da birlikte çalıştıkları grupların veya kişilerin tüm bilgilerini ve iletişimlerini istediği aktarıldı.

Çin'de 1989'da gerçekleşen Tiananmen olaylarını anmak için her yıl mum ışığı törenlerinin düzenlenmesinde etkin rolü olan grubun Başkan Yardımcısı Chow Han Tung, basına yaptığı açıklamada, polisin sivil bir örgütü keyfi biçimde ajanlıkla suçlamasının gücü kötüye kullanmanın örneği olduğunu savundu.

Chow, suçlamaları reddettiklerini vurgulayarak, "Biz 1989 demokratik hareketi sırasında kurulmuş bir örgütüz, Hong Kong halkı tarafından kurulduk." dedi.

Soruşturma, 2019'daki kitlesel protestoların ardından Hong Kong'daki sivil topluma yönelik uygulanan baskıların parçası olarak değerlendiriliyor.

Hong Konglu yetkililer, Çin'in iktidardaki Komünist Partisinin "ulusal güvenlik yasası"yla şehir üzerindeki baskıyı artırdı. Söz konusu yasa ve bazı diğer değişiklikler, birçok sivil toplum örgütünün tasfiye edilmesine veya liderlerinin tutuklanmasına neden oldu.

Her yıl düzenlenen mum ışığı törenlerinde, Çin ordusunun 4 Haziran 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki kitlesel demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastırması esnasında ölen öğrenciler anılıyor.

Söz konusu törenin yapılmasına izin verilen tek yer Hong Kong'da polis, yeni tip koronavirüs kısıtlamaları gerekçesiyle törenleri yasaklasa da 2020'de ve bu yıl halka açık alanlarda küçük kalabalıklar toplandı.

Ülkede son dönemde 100'den fazla aktivist, ayrılıkçılık, terörizm ve yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek iddiasıyla ulusal güvenlik yasası uyarınca tutuklanırken, çok sayıda aktivist ise başka ülkelerde sürgünde yaşıyor.

Tiananmen olayları

Çin'de Nisan 1989'dan başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran Tiananmen olayları, ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından hala tam olarak bilinmiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Haziran, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma törenini düzenleyen grup, hakkındaki iddiaları reddetti - Son Dakika


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