Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için faaliyet gösteren müze kapatıldı - Son Dakika

Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için faaliyet gösteren müze kapatıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989'da gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için faaliyet gösteren bir müze kapatıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989'da gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için faaliyet gösteren bir müze kapatıldı.

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Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, Hong Kong'da "Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" adlı muhalif bir grup tarafından 30 Mayıs'ta açılan "4 Haziran Müzesi"ne Hong Kong Gıda ve Çevre Temizliği Departmanı (FEHD) tarafından ruhsatı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda müzenin halka açık sergi düzenleyebilmek için gerekli ruhsat şartların taşımadığı belirtilerek müze kapatıldı.

"Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" grubunun yetkililerinden Richard Tsoi, kapatma kararına yönelik basına yaptığı açıklamada, benzer sergileri 10 yıldır düzenlendiklerini belirterek FEHD'nin aldığı kararda siyasi nedenlerin etkisinin olabileceğine işaret etti.

Sergide 1989'da Çin başkenti Pekin'de gerçekleşen olaylarla ilgili görseller ve olaylara katılanların yakınlarıyla ilgili bilgiler paylaşılıyordu.

İlgili muhalif grup geçen sene Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için 4 Haziran 2020'de mum yakma etkinliği düzenlemişti.

1989'daki olaylar

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tiananmen olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından hala tam olarak bilinmiyor.

Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik, her yıl Tiananmen olaylarının yaşandığı günde Hong Kong'da yapılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Haziran, Müze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için faaliyet gösteren müze kapatıldı - Son Dakika
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