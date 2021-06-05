Hong Kong'da, Tiananmen olaylarını anmak için binlerce kişi bir araya geldi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 1989'da Çin'de gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için binlerce Hong Kong vatandaşı bir araya geldi.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong yönetiminin toplanma yasağı kararının geçici olarak kaldırıldığına dair açıklaması üzerine binlerce kişi Hong Kong'un çeşitli noktalarında toplandı.

Hong Kong yönetimi, vatandaşların tören için toplandığı bölgelerde güvenlik ve kamusal düzen sorunu yaşanmadıkça polislerin bölgeye gönderilmeyeceğini açıkladı.

Açıklama sonrası başta Victoria parkı olmak üzere birçok noktada bir araya gelen Hong Kong vatandaşları, 1989 olaylarını anmak için mum yakma etkinliği düzenledi.

"Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" isimli grup tarafından düzenlenen etkinliğin ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

Hong Kong yönetimi anma gösterileri veya toplanma yapılmasını engellemek amacıyla 7 bin polis görevlendirildiğini duyurmuş, yasağın ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle getirildiğini açıklamıştı.

Aktivist Chow Hang Tung serbest bırakıldı

İzinsiz gösteri planlamak şüphesiyle dün gözaltına alınan avukat ve aktivist Chow Hang Tung, serbest bırakıldı.

Chow, serbest bırakıldıktan basına yaptığı açıklamada yetkililerin insanları "korkutmayı" ve Tiananmen olayını anmayı engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Tiananmen olayları

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tiananmen olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından hala tam olarak bilinmiyor.