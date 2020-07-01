Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı - Son Dakika

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı yapılan protestolarda 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı yapılan protestolarda 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yasanın Hong Kong'un özerkliğine zarar vereceğini savunan binlerce kişi, Çin Ulusal Halk Kongresinin 30 Haziran'da kabul ettiği yasanın Hong Kong'da yürürlüğe girişinin ilk gününde protestolar düzenledi.

Bölgenin İngiltere'den Çin'e devrinin 23. yıl dönümüne denk gelen protestoların yeni yasaya aykırı olduğu uyarısını yapan polis 300'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetten konuyla ilgili yapılan açıklamada, toplanarak slogan atan grupların yolları barikatlarla kapattığı, yangınlar çıkardığı, kamu mallarına ve dükkanlara zarar verdiği belirtilerek, polisin ölçülü yaklaşımına ve sözlü uyarılarına uymayan kişilere gözaltı uygulandığı ifade edildi.

Açılamada yerel saatle 20.00 itibarıyla 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 5 erkek ve 5 kadının Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal, diğerlerinin yasa dışı toplantı, kamusal alanda huzuru bozmak, tehlikeli araç kullanmak ve saldırı silahı bulundurmak gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde dün oy birliğiyle kabul edilen yasa Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında yerel saatle 23.00'te Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak geçen yıl haziran başında suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alıyor.

Hong Kong'un Çi yanlısı Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Yasa kapsamında Hong Kong'da merkezi hükümete doğrudan bağlı Ulusal Güvenlik Komisyonu kurulması öngörülüyor. Komisyona başkanlık edecek Baş Yöneticisi Lam'e ulusal güvenlik yasasını ilgilendiren vakalara bakacak hakimlerin atanması yetkisini de veriyor.

Bölgenin bağımsız yargı geleneğini tehdit eden yasa, ayrıca bazı davaların Çin anakarasında görülmesinin de önü açıyor.

Çin'in güneyindeki Hong Kong, Çing Hanedanı ile İngilizler arasındaki 1. Afyon Savaşı'nın ardından 1842'de İngiltere sömürgesi olmuştu. 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'yla adanın 1997'de Çin'e devredilmesi ve bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistem" ilkesinin 2047'ye kadar uygulanması karara bağlanmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 00:09 KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor 21:06 Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 16:50 Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:22
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
11:42
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
10:08
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
15 Temmuz Demokrasi Otogarı, dün en yoğun gecesini yaşadı
00:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 01:36:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]