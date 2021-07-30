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Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası - Son Dakika

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası

30.07.2021 13:17
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası, System.String[]

Hong Kong'da geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında görülen davada suçlu bulunan ilk kişi olan 24 yaşındaki Tong Ying-kit, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında görülen davada suçlu bulunan ilk kişi olan 24 yaşındaki Tong Ying-kit, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Özel İdari Bölgesi Hong Kong'da tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında davada yargılanan ilk kişi hakkında karar çıktı. Mahkeme, demokrasi yanlısı protestolara katılan ve yasa kapsamında görülen davada suçlu bulunan ilk kişi olan 24 yaşındaki Tong Ying-kit'i 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tong, geçtiğimiz yıl "Hong Kong'u özgürleştirin. Zamanımızın devrimi" yazılı bayrak taşırken motosikletini 3 çevik kuvvet polisinin üzerine sürmekle suçlanmış, "ayrılıkçılık ve terörizmden" suçlu bulunmuştu. Tong'un ayrılıkçılıktan aldığı cezanın bayrağındaki slogandan, terörizmden aldığı cezanın ise polise karşı kasıtlı bir meydan okumadan kaynaklandığı belirtildi. Hong Kong'da 2019 yılında gerçekleştirilen kitlesel protestolar sırasında "Hong Kong'u özgürleştirin, çağımızın devrimi" sloganı atılmıştı.

100'den fazla kişi tutuklanmıştı

Söz konusu dava, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında görülen ilk dava olması nedeniyle aynı yasa çerçevesinde görülecek diğer davaların da nasıl ele alınacağına dair örnek teşkil ediyor. Yasa çerçevesinde 2020 yılından bu yana 100'den fazla kişi tutuklanmıştı.

Tartışmalı ulusal güvenlik yasası

Çin yönetimi, geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da "ulusal güvenlik yasasını" yürürlüğe koymuştu. Tartışmalı güvenlik yasası, herhangi bir ayrılıkçı eylemi, terörizmi ve yabancı güçlerle gizli anlaşma eylemlerini suç sayıyor ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. Pekin yönetimi yasanın, suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan şiddetli sokak protestolarından sonra "istikrarı yeniden tesis etmek ve sürdürmek" için gerekli olduğunu savunurken, eleştirmenler ise yasanın suistimale açık olduğunu ve muhalefeti etkili bir şekilde susturduğunu savunuyor. Yasa ile ayrılıkçılar ve demokrasi yanlıları, söz konusu suçları işlemeleri halinde 3 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. - HONG KONG

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Yasası, Hong Kong, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişiye 9 yıl hapis cezası - Son Dakika


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