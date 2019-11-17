Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu
Son Dakika Dünya Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu - Son Dakika Dünya

Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor.

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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor. Protestolarda bir polis yaydan atılan okla bacağından yaralandı. View on euronews

Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:36 
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