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Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu
6 saat önce
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinde süren gösteriler sürüyor. Protestolarda bir polis yaydan atılan okla bacağından yaralandı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:36
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