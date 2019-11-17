Hong Kong'da üniversitelere sıçrayan gösteriler sürüyor, polis okla bacağından vuruldu

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi gününden bu yana özellikle üniversite çevrelerinden süren gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri ise protestocuları dağıtmak ve yolları açmak için göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediyor. Çatışmalarda bir polis yaydan atılan okla bacağından yaralandı.



Hung Hom semtindeki Polytechnical Üniversitesi'nde okul geçidine barikatlar kuran öğrencilerin Pazar günü bu bölgede devriye gezen polislere uzaktan ok attıkları görüldü. Bu oklardan birisi bacağına isabet eden polis memur yaralandı. Polis yaralanan kişilerin medya irtibat yetkilisi olduğunu açıklarken bu kişi hastaneye kaldırıldı.