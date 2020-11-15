Hong Kong'da yangın: 7 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğunu üzüntüyü dile getirerek yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Xinhua'daki habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'un Canton Caddesi'nde akşam saatlerinde bir apartmanda yangın çıktığını bildirdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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