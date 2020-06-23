Hong Kong'da yargı bağımsızlığı tartışmaları - Son Dakika

Hong Kong'da yargı bağımsızlığı tartışmaları

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, "ulusal güvenlik yasasıyla ilgili vakalara bakacak hakimlerin Baş Yönetici tarafından seçilmesinin yargının bağımsızlığına zarar vereceği" yönündeki iddialarına ilişkin "hakimlerin rastgele seçilmeyeceğini" söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, "ulusal güvenlik yasasıyla ilgili vakalara bakacak hakimlerin Baş Yönetici tarafından seçilmesinin yargının bağımsızlığına zarar vereceği" yönündeki iddialarına ilişkin "hakimlerin rastgele seçilmeyeceğini" söyledi.

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"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Lam, eski Adalet Sekreteri Andrew Li Kwok-nang'ın ilgili vakalara bakacak hakimlerin Baş Yönetici tarafından seçilmesinin "yargının bağımsızlığı için zararlı olacağı" iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş Yönetici Lam, ulusal güvenlik yasasıyla ilgili duruşmalara bakacak hakimlerin listesini oluştururken hakimleri kentte Hukuk Görevlileri Tavsiye Komisyonunun tavsiyesiyle seçeceklerini belirtti.

Ulusal güvenlik yasasıyla ilgili duruşmalara bakacak hakimlerin rastgele seçilmediğini aktaran Lam, hakim seçiminde kentin Adalet Sekreteri'ne danışacağını, kendisinin görevinin sadece hakimleri seçmek olduğunu ve bu hakimlerin hangi davalara bakacağına hukuki mekanizmaların karar vereceğini aktardı. Lam, hakim seçiminde yabancı hakimlerin görev alamayacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak ulusal güvenlik vakalarına sadece Çinli hakimlerin bakacağı yönündeki söylentilerin gerçekçi olmadığını kaydetti.

Baş Yönetici, diğer yandan ulusal güvenlik vakalarındaki şüphelilerin özel gözaltı merkezlerinde 48 saatten fazla kalabileceğine yönelik iddialara ise yasanın tam metnini görmediğini savunarak cevaplamadı.

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devri sonrasında görev alan ilk Adalet Sekreteri Li, yargı sisteminin, yönetici makamların müdahalesi olmadan ulusal güvenlik vakalarına bakacak hakimlerin kim olacağına karar vermesi gerektiğini savunmuş, Baş Yönetici'ye hakim seçimi gibi bir güç verilmesinin yargının bağımsızlığı için zararlı olacağını söylemişti.

Çin'in en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi'nde, geçen hafta perşembe ve cumartesi günleri arasında ele alınan ulusal güvenlik yasasının detaylarının bir kısmı paylaşılmıştı.

Yasaya göre yerel hükümet, merkezi hükümete karşı sorumlu olacak ve Çin hükümeti tarafından yönetilecek bir ulusal güvenlik komisyonu kuracak. "Özel durumlar" dışında kanunu ilgilendiren diğer suç vakalarına Hong Kong mahkemeleri bakacak.

Bölgede Hong Kong'un sahip olduğu yüksek otonomiyi kaybetmesine neden olacağı gerekçesiyle eleştirilen yasa, Çin merkezi hükümetini yıkmaya teşebbüs, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını şart koşuyor.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı yeni yasa, Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ilgili yasanın "çok küçük bir grubu cezalandıracağını" açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:09 Kaynak: AA

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