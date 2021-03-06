Hong Kong'da yargılanan demokrasi yanlısı aktivistlerden 11'inin daha cezaevinde kalmasına karar verildi - Son Dakika

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanununu ihlal etmek ve hükümeti yıkmaya çalışmak suçlamasıyla yargılanan demokrasi yanlısı 47 aktivistten 11'inin daha en az 5 gün daha cezaevinde kalmasına karar verildi.

Yüksek Mahkeme, 15 aktivistten 4'ünün dün kefaletle serbest bırakılmasının ardından 11'i hakkında bugün hükme vardı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 11 aktivistin en az beş gün daha cezaevinde kalmasına karar verildiği belirtilirken duruşmaların 11 ve 13 Mart'ta yapılacağı ifade edildi.

Savcılık makamı kefaletle serbest bırakılan 15 kişiye yaptığı itirazlardan 4'ünü geri çekmiş ve aktivistlerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam dün kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hong Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Hafta başından bu yana görülen duruşmalarda mahkeme perşembe günü aktivistler hakkındaki kararını açıklarken 47 kişiden 32'sinin tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.