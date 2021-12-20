Üye Girişi
Hong Kong'da Yasama Meclisi seçimine katılım oranı yüzde 30,2'de kaldı - Son Dakika

Hong Kong'da Yasama Meclisi seçimine katılım oranı yüzde 30,2'de kaldı

20.12.2021 08:27
Hong Kong'da Yasama Meclisi seçimine katılım oranı yüzde 30,2'de kaldı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim yasasındaki değişikliklerin ardından yapılan ilk Meclis seçimine katılım düşük oldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim yasasındaki değişikliklerin ardından yapılan ilk Meclis seçimine katılım düşük oldu.

Seçim İşleri Komisyonu Başkanı Barnabas Fung, dün yapılan Yasama Meclisi seçiminde 1 milyon 350 bin 680 kişinin oy kullandığını bildirdi.

Yaklaşık 4,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte seçime katılım oranı yüzde 30,2'de kaldı.

Pekin yönetiminin "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesini sağlamak için" bu yılın başında seçim yasalarında yaptığı değişikliğin ardından yapılan ilk Yasama Meclisi seçiminde katılımın belirgin şekilde düşmesi dikkati çekti.

2012 ve 2016 yılındaki Yasama Meclisi seçimlerine yüzde 50'nin üzerinde katılım olmuştu.

Seçimde Yasama Meclisinin 90 sandalyesi için 153 aday yarıştı.

Bölgenin en büyük muhalefet partisi Demokrat Parti'nin hiç aday göstermediği, demokrasi yanlısı muhalif adayların engellerle karşılaştığı seçim sonucunda oluşan Meclisteki vekillerin çoğu Pekin yanlısı isimlerden oluştu.

2020 sonunda yapılması gereken seçimler, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gerekçe gösterilerek bir yıl ertelenmişti.

Hong Kong'daki seçim sisteminde değişiklik

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişikliklerle yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinin sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmış, doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü.

Hong Kong Baş Yöneticisi'ni seçmekle görevli Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmış, komitenin Yasama Konseyinin 40 üyesini belirlemesine karar verilmişti.

Konseyin kalan 30 üyesinin ise iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Muhalefet, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Yasama Meclisi seçimine katılım oranı yüzde 30,2'de kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:13 Yılın son Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de! Masada kur hareketliliği, emekliye zam ve stokçuluk gibi 3 kritik başlık var
08:10 Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi
08:05 Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı
08:05 Yılın son kabine toplantısı: Emekli ve memur maaş zamları belirlenecek
08:04 MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim
08:03 20 Aralık Pazartesi gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
07:54 ABD'li 3 generalin uyarı yazısı ülkede karışıklık yarattı: 2024 seçimlerinde darbe yapılabilir
07:43 Sağlık Bakanı Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı
07:39 Şahan Gökbakar Twitter'ı bırakıyor mu? "Bu da son twetim" yazdı, kafaları karıştırdı
07:38 20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?
Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor         
08:27
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez         
07:24
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Metin Tekin'den şaşırtan tespit: Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye veda ediyor Metin Tekin'den şaşırtan tespit: Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye veda ediyor         
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü! Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü!         
12:27
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 08:33:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hong Kong'da Yasama Meclisi seçimine katılım oranı yüzde 30,2'de kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement