Hong Kong'da yeni güvenlik kanunu sonrası ilk dava - Son Dakika

Hong Kong'da yeni güvenlik kanunu sonrası ilk dava

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Ulusal Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonrasında gözaltına alınan bir protestocuya kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Ulusal Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonrasında gözaltına alınan bir protestocuya kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

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Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre bölgede hafta başında yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu sonrasında 1 Temmuz'da düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 23 yaşındaki Tong Ying-kit terör ve ayrılıkçı faaliyetlere karışmakla suçlandı.

Protesto sırasında "Hong Kong'u özgürleştir, zamanımızın devrimi" yazılı bir pankart taşıyarak motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürdüğü belirtilen Tong'un davası Batı Kowloon Sulh ve Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcılık, Tong'un sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Yasanın yürürlüğe girmesinin akabinde 1 Temmuz'da binlerce kişinin katıldığı ulusal güvenlik kanununu protesto eden gösteriler düzenlenmişti.

Hong Kong Polis Gücü protestolarda 370'i aşkın göstericiyi gözaltına almış, bunlardan 9'unun ilgili kanunu ihlal ettiği açıklanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da kabul edilen ve Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanan yasa aynı gün içinde Hong Kong'da yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa içeriği itibarıyla asıl olarak geçen yıl haziran başında suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Ayrıca yasa Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'e ulusal güvenlik yasasını ilgilendiren vakalara bakacak hakimlerin atanması yetkisini de veriyor. Bölgede yargı bağımsızlığı tartışmalarını tetikleyen bu yetkiyle birlikte bazı "özel" vakaların davalarının Çin anakarasında görülmesinin önü açıldı.

Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu

Yasa kapsamında ayrıca Hong Kong Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu ve komisyon bünyesinde Ulusal Güvenlik Bürosu kuruldu. Komisyona Baş Yönetici Lam, başkanlık ederken, Çin hükümeti ise bölgedeki merkezi hükümete bağlı İrtibat Ofisi Direktörü Luo Huining'i komisyona danışman olarak, Çin Komünist Partisi'nin Guangdong Parti Komitesi Genel Sekreteri Cıng Yenşiong da büroya direktör olarak atadı.

Komisyonun, Hong Kong'da ulusal güvenliği korumaya yönelik politikalar geliştireceği belirtilen yasada, bölgedeki hiçbir kurum, organizasyon veya kişinin, komisyonun çalışmasına müdahale edemeyeceği ve aldığı kararlar yargı tarafından incelenmeyeceği aktarılıyor.

Personellerini Çin hükümetinin atayacağı belirtilen büronun ise ulusal güvenlik konusunda bilgi ve istihbarat toplayacağı, ulusal güvenliği tehlikeye atan vakalarla ilgileneceği belirtiliyor.

Çin hükümeti ve Baş Yönetici Lam, "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" belirttikleri yasayla Hong Kong'daki yasal boşlukların doldurulacağını savunurken, Batılı ülkeler ise Hong Kong'da 1997'den bu yana sağlanan yüksek otonominin zarar göreceğini ileri sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da yeni güvenlik kanunu sonrası ilk dava - Son Dakika

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