Hong Kong'da yeni güvenlik yasasını ihlal edenler Çin'de yargılanabilir - Son Dakika

Hong Kong'da tartışmalı yeni güvenlik yasasını ihlal edenlerin yargılamasının, Çin ana karasında yapılabileceği iddia edildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi (NPCSC) üyesi Tam Yiu-chung, Çin mahkemelerinin Hong Kong'da yeni güvenlik yasası kapsamında görülen bazı davalara bakabileceğini belirtti.

Tam, Çin makamlarının, Hong Kong mahkemeleri tarafından bakılmasını uygun bulmadığı davalarda yargılamaların Çin'de yapılabileceğini kaydetti.

Hong Kong mahkemelerinin yetki sahibi olmadığı istisnai durumlar oluşabileceğine değinen Tam, savunma ve dışişleri ile ilgili davaların Çin'de görülebileceğini ifade etti.

Tam, dış güçlerin Hong Kong işlerine karıştığını öne sürerek, "Bu açıkça merkezi hükümet tarafından ele alınması gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi milletvekili Deng Zhonghua, pazartesi günü Çin'in Hong Kong davalarının bir kısmında yargı yetkisi olabileceği yorumunu yapmıştı.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.