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Hong Kong, altı yeni Bitcoin ve Ether tabanlı spot borsa yatırım fonları ile kripto piyasasına adım attı. Bu fonlar, ilk işlem gününde toplamda 11 milyon dolarlık bir işlem hacmi kaydederek piyasalarda dikkat çekti. ABD'deki ilk gün performanslarıyla kıyaslandığında bu rakamlar mütevazı kalsa da bölgesel yatırımcılar için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.

Hong Kong Kripto ETF'leri İlk Gün Piyasalara Etki Yaptı

Hong Kong'da yeni başlatılan altı adet Bitcoin ve Ether bazlı spot borsa yatırım fonları (ETF), ilk işlem gününde 87,5 milyon Hong Kong Doları (yaklaşık 11,2 milyon ABD Doları) değerinde işlem hacmiyle dikkat çekti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında piyasaya sürülen benzer 11 ETF'nin ilk gün 4,6 milyar dolarlık işlem hacmine kıyasla göreceli olarak düşük kaldı.

China Asset Management tarafından yönetilen Bitcoin spot ETF'i, ilk işlem gününün sonunda 121,7 milyon dolarlık varlıkla yönetim altına girmeyi başardı. Şirketin Ether bazlı ETF'si ise 20,4 milyon Hong Kong Doları büyüklüğüne ulaştı. ETF'ler, China Asset Management, Harvest Global, Bosera ve HashKey tarafından yönetiliyor ve bu ürünler resmi olarak Hong Kong pazarına sunuldu.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'ndan elde edilen verilere göre, ChinaAMC'nin Bitcoin ETF'si 37,16 milyon Hong Kong Doları ile en yüksek işlem hacmine ulaşan fon oldu ve günü yüzde 1,53 değer artışıyla kapattı. Ether bazlı ETF ise 12,66 milyon Hong Kong Doları işlem hacmine sahip oldu. Harvest'ın Bitcoin ve Ether ETF'leri sırasıyla 17,89 milyon Hong Kong Doları ve 4,95 milyon Hong Kong Doları işlem hacmi gördü, Bosera ve HashKey'nin fonları ise sırasıyla 12,44 milyon ve 2,48 milyon Hong Kong Doları hacmi kaydetti.

Kripto piyasası uzmanı ve Keyrock'un APAC bölge geliştirme başkanı Justin d'Anethan, bu ETF'lerin başarılı olduğunu belirtti ve hacimlerin ABD'deki ilk gün rakamlarıyla kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu, fakat bu durumun farklı piyasa dinamiklerinde gerçekleştiğini ifade etti. D'Anethan ayrıca, Çin anakarası yatırımcılarının bu ürünlere erişiminin olmamasına rağmen, Hong Kong'un iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Hong Kong'daki Ether bazlı ETF'ler şu an için stake ödülleri sunmuyor. D'Anethan, bu durumun yaklaşık yüzde 4'lük bir Yıllık Yüzde Getiri (APR) kaybı anlamına geldiğini ve bu kaybın göz ardı edilemeyeceğini belirtti. HashKey Exchange CEO'su Livio Weng ise, stake ödülleri sunma konusunda düzenleyicilerle daha fazla görüşme yapılması gerektiğini, çünkü bu tür mekanizmaların risk içerebileceğini vurguladı.