Hong Kong'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı
1 saat önce
Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Çin Halk Cumhuriyeti
'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong
'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Dünyanın dört bir yanında yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Çin'e bağlı Hong Kong da yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. - HONG KONG
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:22 Kaynak: İHA
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