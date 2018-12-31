Hong Kong'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı
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- Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla kutlandıHONG KONG - Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
- Hong Kong
'da yeni yıl coşkuyla kutlandı
HONG KONG - Çin Halk Cumhuriyeti
'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Dünyanın dört bir yanında yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Çin'e bağlı Hong Kong da yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Tsim Sha Tsui Saat Kulesi'nin bulunduğu meydanda düzenlenen havai fişek gösterisinde gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:48 Kaynak: İHA
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