Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

Hong Kong'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

43 dakika önce

- Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla kutlandıHONG KONG - Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

- Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla kutlandı

HONG KONG - Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Dünyanın dört bir yanında yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Çin'e bağlı Hong Kong da yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Tsim Sha Tsui Saat Kulesi'nin bulunduğu meydanda düzenlenen havai fişek gösterisinde gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:48 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel
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