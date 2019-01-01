Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

Hong Kong'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

1 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Hong Kong'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Dünyanın dört bir yanında yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Çin'e bağlı Hong Kong da yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. - HONG KONG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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