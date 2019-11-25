Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da yerel seçimi protestocuları destekleyen adaylar kazandı
Son Dakika Politika Hong Kong'da yerel seçimi protestocuları destekleyen adaylar kazandı - Son Dakika

Hong Kong'da yerel seçimi protestocuları destekleyen adaylar kazandı

6 saat önce

Aylardır protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong'da dün gerçekleştirilen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı.

Hong Kong'da yerel seçimi protestocuları destekleyen adaylar kazandı, System.String[]

Aylardır protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong'da dün gerçekleştirilen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı.


Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde protestoların gölgesinde halk belediye meclis üyelerini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Rekor katılımla gerçekleştirilen seçimi protestoların tarafında yer alan demokrat adaylar kazandı. Demokrasinin güçlendirilmesi sözü veren adaylar 452 koltuktan 201'ini kazandı. Çin yanlısı adaylardan sadece 28'i konseye girmeyi başardı.


Suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısının ardından Hong Kong'da hükümet karşıtı eylemler Haziran ayında başlamıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam iade tasarısının çekilmesini kabul etmesine rağmen eylemler son bulmadı. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:18:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da yerel seçimi protestocuları destekleyen adaylar kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]