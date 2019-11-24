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Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım
6 saat önce
Hong Kong'da seçmenler, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçimler için pazar günü oy kullanmak için sandık başına gitti.
Hong Kong'da seçmenler, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçimler için pazar günü oy kullanmak için sandık başına gitti.
Yerel seçim sonucu, Çin'in desteklediği yerel yönetim lideri Carrie Lam'ın popülaritesinin ölçülmesi açısından bir sınav niteliği taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:39
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