Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım
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Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım

6 saat önce

Hong Kong'da seçmenler, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçimler için pazar günü oy kullanmak için sandık başına gitti.

Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım, System.String[]

Hong Kong'da seçmenler, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçimler için pazar günü oy kullanmak için sandık başına gitti.


Yerel seçim sonucu, Çin'in desteklediği yerel yönetim lideri Carrie Lam'ın popülaritesinin ölçülmesi açısından bir sınav niteliği taşıyor.

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Hong Kong, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:39 
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