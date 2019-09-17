Hong kong'da yolcu treni raydan çıktı: 8 yaralı
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Hong Kong'da yolcu treni raydan çıktı.
Hong Kong Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
'da yolcu treni raydan çıktı. Kazada, 8 kişi yaralandı. Trenin, raylarda bulunan yönlendirme noktasında raydan çıktığı açıklandı.
Hong Kong'un Mong Kok ve Hung Hom tren istasyonları arasında seyir halindeki yolcu treni raydan çıktı. Kazada, 8 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarına dair henüz bir açıklama yapmazken, trenin, raylardaki yönlendirme noktasında raydan çıktığı duyuruldu. Yerel basına konuşan yolculardan birinin, trenin raydan çıkma anında çıkan sesin bir patlamayı andırdığını söylediği belirtildi.
Kazaya dair soruşturma başlatıldı.
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