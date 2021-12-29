Hong Kong'da yöneticileri gözaltına alınan muhalif haber kuruluşu yayın hayatına son verdi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin 7 yöneticisini gözaltına aldığı muhalif haber kuruluşu, yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

SCMP'nin haberine göre, kentteki demokrasi yanlısı haber kuruluşlarından biri olan Stand News, Facebook'tan yaptığı açıklamada, tüm çalışanlarını işten çıkardığını ve tüm faaliyetlerine son verdiğini bildirdi.

Stand News, bu kapsamda kuruma ait sosyal medya hesapları ve internet sitesinin de birkaç günde kapatılacağını kaydetti.

Muhalif haber kuruluşu Stand News, yayın hayatına son verme kararını 200 polisle yapılan baskında, aralarında editör ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 7 kişinin Hong Kong'da 2020'de uygulamaya giren güvenlik yasası çerçevesinde "kışkırtıcı yayın" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından aldı.

Stand News'in bu kapsamda 7,8 milyon dolar değerinde mal varlığı da dondurulmuştu.

Hong Kong'da yürürlüğe giren güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında, Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.