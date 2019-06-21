Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran düzenlemeye karşı çıkanların protestosu sürüyor
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Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran düzenlemeye karşı çıkanların protestosu sürüyor

1 saat önce

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı çıkan binlerce gösterici sabah saatlerinden itibaren kamu binaları ve emniyet binalarının etrafını kuşattı.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran düzenlemeye karşı çıkanların protestosu sürüyor, System.String[]
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı çıkan binlerce gösterici, sabah saatlerinden itibaren kamu binaları ve emniyet binalarının etrafını kuşattı.

Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yetersiz bulan ve tamamen iptali dahil ilave 4 talepte daha bulunan protestocular, kamu binalarının önünde oturma eylemleri düzenliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:23 
Sabah, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya
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