Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran düzenlemeye karşı çıkanların protestosu sürüyor
1 saat önce
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı çıkan binlerce gösterici sabah saatlerinden itibaren kamu binaları ve emniyet binalarının etrafını kuşattı.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:23
'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı çıkan binlerce gösterici, sabah saatlerinden itibaren kamu binaları ve emniyet binalarının etrafını kuşattı.
Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yetersiz bulan ve tamamen iptali dahil ilave 4 talepte daha bulunan protestocular, kamu binalarının önünde oturma eylemleri düzenliyor.
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