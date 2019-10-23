Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı resmen geri çekildi
Son Dakika Dünya Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı resmen geri çekildi

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı resmen geri çekildi

1 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı aylardan bu yana düzenlenen protesto gösterilerin ardından tasarı geri çekildi. Ancak demokrasi yanlısı göstericilerin 5 talebinden sadece biri karşılandı.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı resmen geri çekildi, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı aylardan bu yana düzenlenen protesto gösterilerin ardından resmen geri çekildi. Ancak demokrasi yanlısı göstericilerin 5 talebinden sadece biri karşılandığından Hong Kong'da huzursuzluk ve kargaşanın devam etmesi bekleniyor.


Hong Kong Hükümeti Güvenlik Bakanı John Lee yasa tasarısını resmen geri çektiklerini duyurdu. Lee, Yasama Meclisi Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Tasarının resmen geri çekildiğini bildiriyorum." dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:43 
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