Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı resmen geri çekildi
1 saat önce
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı aylardan bu yana düzenlenen protesto gösterilerin ardından tasarı geri çekildi. Ancak demokrasi yanlısı göstericilerin 5 talebinden sadece biri karşılandı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı aylardan bu yana düzenlenen protesto gösterilerin ardından resmen geri çekildi. Ancak demokrasi yanlısı göstericilerin 5 talebinden sadece biri karşılandığından Hong Kong'da huzursuzluk ve kargaşanın devam etmesi bekleniyor.
Hong Kong Hükümeti Güvenlik Bakanı John Lee yasa tasarısını resmen geri çektiklerini duyurdu. Lee, Yasama Meclisi Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Tasarının resmen geri çekildiğini bildiriyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:43
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