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Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı
6 saat önce
Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar Noel tatilinde de sürdü. Protestocularla polis bir alışveriş merkezinde çatıştı.
Hong Kong'un Tsim Sha Tsui bölgesindeki bir alışveriş merkezine giren demokrasi yanlısı protestoculara çevik kuvvet ve sivil polis müdahale etti.
Noel alışverişinin en yoğun olduğu zamanda meydana gelen arbede Hong Kong Özerk Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezinde yaşandı. Harbour City Alışveriş Merkezi'nde Noel şarkısı söyleyerek protesto eylemi yapan göstericilere polis müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:09
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