Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı - Son Dakika Dünya

Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı

6 saat önce

Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar Noel tatilinde de sürdü.

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Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar Noel tatilinde de sürdü. Protestocularla polis bir alışveriş merkezinde çatıştı.View on euronews

Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:18 
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