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Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı
6 saat önce
Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar Noel tatilinde de sürdü.
Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar Noel tatilinde de sürdü. Protestocularla polis bir alışveriş merkezinde çatıştı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:18
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