Son Dakika Haberleri: Hong kong'daki eylemcilere bıçakla saldıran adam, 3 öğretmeni yaraladı
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Hong kong'daki eylemcilere bıçakla saldıran adam, 3 öğretmeni yaraladı

52 dakika önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor.

Hong kong'daki eylemcilere bıçakla saldıran adam, 3 öğretmeni yaraladı, System.String[]

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerin gerçekleştirdiği 'insan zinciri' eylemlerinde, bıçaklı bir saldırgan 3 öğretmeni yaraladı.

BIÇAKLA SALDIRDI, ÖĞRETMENLER YARALANDI

Hong Kong'da öğrenciler insan zinciri oluşturarak, yasanın geri çekilmesine rağmen devam eden protestolara destek verdi. Öğrencilerin sabah dersler başlamadan önce insan zinciri oluşturarak gerçekleştirdiği eylemin ikinci haftasında, Kowloon bölgesinde bir ortaokul önünde, bir adam bıçakla eylemcilere saldırdı. Saldırı sonucu, öğrencileri korumaya çalışan 3 öğretmen yaralandı ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Okul yetkililerin yaptığı açıklamada, olayda hiçbir öğrencinin yara almadığı belirtildi. Polis yetkilileri ise, yerel saat ile 09.00 civarı ihbar üzerine olay yerine bir ekip sevk edildiğini, ancak olay yerinden kaçan saldırganın arandığını açıkladı.

EYLEMLER SÜRÜYOR

?Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı, protestoların 13'üncü haftasında geri çekilmişti. Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saldırganın bıçakla saldırdığı anlar

-İnsanların engellemeye çalışması

-Eylemlerden görüntü

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
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