Son Dakika Haberleri: Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti
Son Dakika Dünya Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti

Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti

35 dakika önce

Hong Kong'da 4 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler giderek şiddetlenirken, pazar günü yapılan son eylemlerde bir gazeteciye isabet eden molotof kokteyli bir anda panik yaşanmasına neden oldu.

Hong Kong'da 4 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler giderek şiddetlenirken, pazar günü yapılan son eylemlerde bir gazeteciye isabet eden molotof kokteyli bir anda panik yaşanmasına neden oldu.

Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti

Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:31 
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