Hong Kong'daki gösterilerde son dönemde şiddet arttı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde haziranda kitlesel harekete dönüşen protestolara, son dönemde hem protestocular hem de polisin artan şiddeti damgasını vurdu.

Hong Kong Güvenlik Bürosunun iade yasasıyla ilgili değişiklik önerisinde bulunması üzerine ilk kez martta patlak veren, Baş Yönetici Carrie Lam hükümetinin, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunması üzerine büyüyen gösterilerin ilk geniş katılımlısı nisanda yapıldı. 28 Nisan'da on binlerce kişi Hong Kong meclisine doğru yürüyüşe geçti.

Yasa tasarısı Hong Konglu milletvekilleri arasında da büyük tartışmalara yol açarken, haziran başında yarım milyondan fazla kişi sokaklara döküldü ve protestolar kitlesel harekete dönüştü.

İlk şiddet olayları hazirandaki gösteriler sırasında yaşandı, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti, hükümet binaları kapatıldı.

Lam'in haziran ayında tartışmalı yasa tasarısının görüşülmesinin süresiz ertelendiğini açıklamasına rağmen gösteriler şiddetin dozu artarak devam etti. Temmuz ayında Hong Kong'un Çin'e devrinin 22. yıl dönümünde protestocular meclisi basarak, resimleri tahrip etti ve duvarlara grafitiyle zarar verdi.

Bu olaydan bir hafta sonra Lam, tasarının "öldüğünü" ilan etti ancak bazı göstericiler ay sonuna doğru Yuen Long istasyonunda tren basarak yolculara ve yoldan geçenlere saldırdı, ilk kez 40'tan fazla gösterici ayaklanmayla suçlandı. Ağustos ayında da Hong Kong uluslararası havalimanında polis ile gösteriler arasında çatışma çıktı.

Carrie Lam, başta tasarıya karşı, daha sonra da "demokratik reform" talepleriyle düzenlenen gösteriler devam ederken 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurdu.

Bölgede 1 Ekim'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümünde polis, 18 yaşındaki bir göstericiyi omzundan vurdu, hemen ardından Lam, sömürge döneminden kalma acil durum yasası çerçevesinde maske takma yasağı getirdi. Maske yasağı, daha şiddetli protestoların fitilini ateşledi, bu kez de 14 yaşındaki bir erkek çocuğu polis tarafından kalçasından vuruldu, önde gelen aktivist Jimmy Sham, 4 kişi tarafından çekiç ve bıçaklarla saldırıya uğradı.

Ekimde Carrie Lam, meclisteki konuşmasını muhalif milletvekillerinin protestoları nedeniyle kürsüden yapamadı, ardından bölgeyi protesto sarmalına sokan tasarı resmen geri çekildi.

Hong Kong, kasım ayına Çin haber ajansı Şinhua'nın bürosunun göstericiler tarafından saldırıya uğramasıyla başladı. Saldırıda büronun kapıları kırıldı, ateşe verildi ve boyayla tahrip edildi.

Yine kasımda Cityplaza semtinde alışveriş merkezi dışında etraftakilere bıçakla saldırarak 2'si ağır 5 kişiyi yaralayan bir kişi, kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu'nun kulağının bir bölümü ısırarak kopardı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, kasım ayı başında polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci oldu.

Ay başında bölgede hükümet karşıtı bir kişi, Pekin yönetimi yanlısı Hong Konglu siyasetçi Junius Ho Kwan-yiu'yu bıçakladı. Saldırgan, Tuen Mun bölgesinde yerel seçim kampanyası sırasında Ho'yu göğsünden, Ho'nun asistanını da elinden bıçakla yaraladı.

Hong Kong polis gösterilerin 9. ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralandı.

Polise göre, bölgede hazirandan bu yana 3 bin 560 gösterici gözaltına alındı.