Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı karşıtı düzenlenen protestolar havalimanında oturma eylemiyle sürüyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı karşıtı düzenlenen protestolar havalimanında oturma eylemiyle sürüyor.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda yerel saatle 13.00'de başlayan oturma eylemine yüzlerce kişi katıldı.

Havalimanı personeliyle koordinasyon içinde düzenlenen oturma eylemine katılanların sayısının binlere ulaşması beklenirken, eylem pazar gününe kadar sürecek.

Eylemin öncesinde havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, havayolu şirketleri de yolcuların seyahat öncesinde daha erken vakitte havalimanına ulaşması uyarısında bulundu.

Hong Kong'da pazartesi günü tansiyonu yükselten protestolarda 250 uçak seferi iptal edilmişti.

Bölgede yaklaşık 2 aydır süren protestolar, Pekin yönetimi tarafından ise tepkiyle karşılanıyor. Çin Hükümeti, protestoların perde arkasında "karanlık ellerin bulunduğunu" savunarak, ABD ve Batılı ülkelere "Hong Kong'a karışmama" çağrısında bulunuyor.

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao Ofisi Sözcüsü Yang Guang, hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bazı vicdansız şiddet suçlularını ve onların arkasındaki kara elleri uyarmak istiyorum. Oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Cang Şiaoming ise önceki gün "Gösterilerin, Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana yüzleştiği en büyük kriz olduğunu söyleyebiliriz." diye konuşmuştu.

500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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