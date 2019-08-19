Son Dakika Haberleri: Hong Kong’daki protestolar ekonomiyi olumsuz etkiliyor
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Hong Kong’daki protestolar ekonomiyi olumsuz etkiliyor

45 dakika önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoların kentin ekonomisine olumsuz etkisi ciddi oranda artıyor.

Hong Kong’daki protestolar ekonomiyi olumsuz etkiliyor, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoların kentin ekonomisine olumsuz etkisi ciddi oranda artıyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:24 
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