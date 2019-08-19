Hong Kong’daki protestolar ekonomiyi olumsuz etkiliyor
45 dakika önce
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoların kentin ekonomisine olumsuz etkisi ciddi oranda artıyor.
Hong Kong
'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoların kentin ekonomisine olumsuz etkisi ciddi oranda artıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:24
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