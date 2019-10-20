Hong Kong'daki protestolar şiddet olaylarına sahne oldu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı protestolar, polisin bugün yapılması planlanan yürüyüşe getirdiği yasağa rağmen devam etti.

"South China Morning Post"un (SCMP) haberine göre, hükümete yönelttikleri 5 talebin yerine getirilmesi çağrısında bulunan çoğu maskeli göstericiler, Hong Kong caddelerini doldurdu.

Hong Kong'da kitlesel gösterileri organize eden gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin (CHRF), gösteri başvurusu reddedilmesine rağmen düzenlenen yürüyüş sırasında Kowloon bölgesi bir takım şiddet olaylarına sahne oldu.

Protestocu bir grup, Yau Ma Tei, Mong Kok ve Austin metro istasyonlarına molotofkokteyli attı.

Protestolar sırasında bir market protestocular tarafından talan edilirken, bir grup protestocu güvenlik kamerasının bulunduğu direği elektrikli testere kullanarak devirdi.

SCMP Hong Kong'un Twitter hesabından, protestocuların, Tsim Sha Tsui semtinde bir polis karakolunun girişine molotofkokteyli fırlattığını gösteren video paylaşıldı.

Mong Kok semtindeki gösterilerde bir grup protestocu, bir bankanın önündeki barikatları yıkarak içeri molotofkokteyli attı.

Kowloon'un protestocular tarafından taşıt trafiğine kapatılan Nathan Yolu üzerindeki bir elektrik sayacının ateşe verildiği görülürken, polis araçlarının geçişini engellemek için Jordan Yoluna tuğla saçan protestocular, yol üzerindeki bir alt geçidin giriş çıkışlarını da kapattı.

Waterloo Yolunda da protestocular, trafik konilerini ateşe verdi.

Tsim Sha Tsui'de bir tomadan protestoculara mavi boyalı su püskürten polis, Prince Edward'da da protestocuların çöp kutularını ateşe vermesi üzerine kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Polisten yapılan açıklamada, Mong Kok, Yau Ma Tei ve Austin metro istasyonlarına molotofkokteyli atan, mülke ve bazı banka şubelerine zarar veren protestoculara yönelik yakında gözaltılar olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara içeride kalmaları, pencerelerini kapalı tutmaları ve söz konusu yerlerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Bugün için planlanan yürüyüşe izin verilmemişti

Polis, CHRF'nin bugün için planlanan yürüyüş başvurusunu reddetmişti.

Karara önceki protestolarda yaşanan şiddet olaylarını gerekçe gösteren polis, yürüyüş güzergahı üzerinde daha önce şiddet eylemlerinin hedefi olan metro ve polis karakolları gibi binaların olduğunu belirtmişti.



Maske yasağına karşı pazar günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin verilmemesi göstericilerin tepkisine neden olmuş, cuma günü Hong Kong genelinde binden fazla kişi yasağı protesto için taktıkları maskelerle caddeleri doldurmuştu.

Protestolar dün de devam etmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Ekim'de bölgede dört aydır süren gösterilere yönelik hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.



Diğer yandan, CHRF'nin organizatörü Jimmy Sham, hafta içi 4 ila 5 kişinin çekiçli saldırısına uğrayarak başından ağır yaralanmıştı.

Hong Kong'daki protestolar



Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.



"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, " Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.



Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.