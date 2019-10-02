Son Dakika Haberleri: Hong Kong'daki protestolarda en az 180 kişi gözaltına alındı, polis bir kişiyi göğsünden vurdu
BBC
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Hong Kong'daki protestolarda en az 180 kişi gözaltına alındı, polis bir kişiyi göğsünden vurdu

14 dakika önce

Çin Komünist Partisi'nin 70. yıl dönümünü kutladığı gün Hong Kong'da düzenlenen protestolarda en az 180 kişi gözaltına alındı, 104 kişi de yaralandı.

Hong Kong'daki protestolarda en az 180 kişi gözaltına alındı, polis bir kişiyi göğsünden vurdu, System.String[]

Çin Komünist Partisi'nin 70. yıl dönümünü kutladığı gün Hong Kong'da düzenlenen protestolarda en az 180 kişi gözaltına alındı, 104 kişi de yaralandı.

Dün gerçekleşen protestolarda polis, 18 yaşındaki bir protestocunun göğsüne gerçek mermiyle ateş etti.

Yaralanan ve hastaneye kaldırılan Tsang Chi-kin adlı protestocunun sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Olay anına ait videolarda gencin elinde sopayla polislere saldırdığı, vurulduktan sonra da "Göğsüm acıyor, beni hastaneye götürün" dediği görülüyor.

Gün boyunca polisler altı kere gerçek mermi kullandı.

Emniyet yetkilisi Stephen Lo, 25 memurun da yaralandığını duyurdu.

Çin egemenliğinde bulunan ve özerk bir yönetime sahip Hong Kong'da bir süredir Çin'in artan etkisi sokaklarda protesto ediliyor.

Protestolar, suçluların Çin'e iadesini öngören bir yasa tasarısıyla başlamıştı. Hong Konglular bu yasanın Çin'deki Komünist Parti iktidarına muhalif kişilere de uygulanarak muhaliflerin Çin'e gönderileceğinden endişe ediyordu.

Aylar süren protestoların ardından bu tasarı iptal edilse de protestolar devam etti.





Önceki protestolarda plastik mermi ile yaralananlar olsa da dün Hong Kong'da polis ilk defa gerçek mermiyle bir protestocuyu yaraladı.

Emniyet yetkilisi Stephen Lo, polis memurunun diğer polislerin hayatı tehlike altına girdiği için gerçek mermi kullandığını, bunun da hukuka uygun ve makul olduğunu söyledi.

Lo, "Neden bu kadar yakından ateş edildi" sorusuna ise "Yakınlığa karar veren kişi polis memuru değil protestocuydu" diye yanıt verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:24 
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