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Hong Kong'daki protestolarda ilk ölüm haberi

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve göstericilerin çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.

Hong Kong'daki protestolarda ilk ölüm haberi, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve göstericilerin çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.Hong Kong'da aylardır süren protestolar sırasında ilk kez bir kişi öldü. Geçen pazartesi günü yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok'un bugün hayatını kaybettiği belirtildi.


Chow Tsz-lok Hong Kong'un Tseung Kwan O semtinde bulunan çok katlı bir otoparktan düşerek ağır yaralanmıştı. Öğrencinin bulunduğu binadaki göstericilerin polisin üzerine nesneler fırlatmasına, güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba atarak karşılık vermişti.


Hong Kong polisi suçlamaları reddediyor


Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitim gören gencin ölümüne neyin yol açtığı henüz açıklığa kavuşmadı. Ancak protestocular öğrencinin ölümünden polisi sorumlu tutuyor.


Yerel haber kaynaklarının bazılarında gencin polisten kaçarken otoparktan düştüğü, diğerlerinde ise polis ve diğer eylemciler arasında çıkan çatışma esnasında otoparktan düşerek hayatını kaybettiği iddiaları yer alıyor.


Hong Kong Özel İdare Bölgesi Polisi ise suçlamaları geri çevirerek hatalı bir davranışta bulunulmadığı, göz yaşartıcı bomba kullanımının haklı ve yerinde olduğu açıklamasını yaptı. Yetkililer ayrıca olay yerine ulaşmak isteyen ilk yardım ekiplerini engellediklerine dair suçlamaları da geri çevirdi.


Bir dakikalık saygı duruşu


AFP haber ajansı üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok'un hastanede kaldığı süre içerisinde iki kez ameliyat edildiğini bildirdi. Gencin hastaneye yatırıldığı pazartesi gününden bu yana anma törenleri düzenleyen Chow Tsz-lok'un üniversite arkadaşları, gencin ölüm haberinin ulaşması üzerine Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir diploma töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


(c)


AFP, DPA/ NS, AÜ


Hong Kong, Polis, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:52 
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