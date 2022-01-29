Hong Kong'daki son Tiananmen Meydanı anıtlarından birinin üstü kapatıldı - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 1989'daki Tiananmen Meydanı protestolarında öldürülenleri anmak için yapılan son sembollerden birinin daha üstü metalle örtüldü.

BBC'deki habere göre, Hong Kong Üniversitesi yurdunun dışında Swire Köprüsü'ndeki bir kaldırıma çizilen ve 1989'da Pekin'de Çinli yetkililerce öldürülen demokrasi yanlısı protestocuları anan kaligrafi, bugün üniversite yönetimi tarafından metalle kapatıldı.

Üniversite, konuya dair hiçbir açıklama yapmazken, sadece rutin bakımların yapıldığı belirtildi.

Geçen ay da Hong Kong Üniversitesinde "Utanç Sütunu" olarak bilinen ünlü heykel kaldırıldı. Bunun ardından şehirdeki iki üniversite daha kampüslerindeki anıtları yıktı.

Çin'de Nisan 1989'da başlayıp 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre, 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Tiananmen olayların tartışılması ve anmalara konu edilmesi, Çin'de bugün hala tabu kabul ediliyor.