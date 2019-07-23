Son Dakika Haberleri: Hong Kong Eğitiminde Kevin De Bruyne Ve Raheem Sterling Özelliği
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Hong Kong Eğitiminde Kevin De Bruyne Ve Raheem Sterling Özelliği

35 dakika önce

Manchester City, Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling'in yıldızları, yerel taraftarların önündeki Mong Kok Stadyumu'ndaki sezon öncesi eğitim oturumunda ekip arkadaşlarına katıldı.

Manchester City, Kevin de Bruyne ve Raheem Sterling'in yıldızları, yerel taraftarların önündeki Mong Kok Stadyumu'ndaki sezon öncesi eğitim oturumunda ekip arkadaşlarına katıldı.
Hong Kong Eğitiminde Kevin De Bruyne Ve Raheem Sterling Özelliği
Manchester City, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05 
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