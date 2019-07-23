Hong Kong Eğitiminde Kevin De Bruyne Ve Raheem Sterling Özelliği
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Manchester City, Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling'in yıldızları, yerel taraftarların önündeki Mong Kok Stadyumu'ndaki sezon öncesi eğitim oturumunda ekip arkadaşlarına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05
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