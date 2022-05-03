Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4 küçüldü - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinin ekonomisi, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınının etkisinin hissedildiği 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 4 daraldı.

Nüfus ve İstatistik Dairesinin verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.

Ekonomi Kovid-19 salgınının etkisinin hissedildiği 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez bir çeyrekte küçüldü.

Hong Kong ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 4,8 büyümüştü.

Nüfusu yaklaşık 7,6 milyon olan kentin ekonomisi, ilk çeyrekte Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalganın" etkilerini yaşadı.

Salgın önleme tedbirleri kapsamında işletmelere getirilen kısıtlamalar, kent içi hareketliliği ve ekonomik faaliyetleri aksatırken, yurt dışı kaynaklı Omicron vakalarını önleme düşüncesiyle 9 ülkeye uçuş yasağı getirildi.

Kentte yıl başından bu yana 926 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 7 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Kentte bugüne dek görülen vakaların yüzde 77'si, ölümlerin ise yüzde 84'ü bu dönemde kaydedildi.