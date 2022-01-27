Üye Girişi
Hong Kong, en uzun karantina süresini 21 günden 14 güne indiriyor - Son Dakika

Hong Kong, en uzun karantina süresini 21 günden 14 güne indiriyor

27.01.2022 20:12
Hong Kong, en uzun karantina süresini 21 günden 14 güne indiriyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinin Kovid-19 salgını nedeniyle "yüksek riskli" kabul edilen ülke ve bölgelerden seyahat eden yolculara uyguladığı 21 günlük zorunlu karantina tedbirinin süresini 5 Şubat'tan itibaren 14 güne indireceği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinin Kovid-19 salgını nedeniyle "yüksek riskli" kabul edilen ülke ve bölgelerden seyahat eden yolculara uyguladığı 21 günlük zorunlu karantina tedbirinin süresini 5 Şubat'tan itibaren 14 güne indireceği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, dünyada Kovid-19 vakaları içinde hakim tür haline gelen Omicron varyantının kuluçka süresinin daha kısa olması nedeniyle bu değişikliği yaptıklarını açıkladı.

Baş Yönetici Lam, şehre 5 Şubat'tan itibaren gelen yolcuların varışta 14 gün karantinada kalmalarının isteneceğini belirtti.

Hong Kong'da halen "yüksek riskli" kabul edilen 147 ülke ve bölgeden yolcuların önceden belirlenen otellerde 21 gün zorunlu karantinada kalmaları gerekiyor. 15 ülkeden gelen yolcular ise önce 4 gün özel bir tecrit merkezinde tutulduktan sonra karantina süresinin geri kalanını otellerde geçiriyor. "Orta riskli" ülkelerden gelen aşısız kişiler de aynı muameleye tabi tutuluyor.

"Orta riskli" ülke ve bölgelerden gelen aşılı kişiler 14 gün, "düşük riskli" kabul edilen ülke ve bölgelerden gelen aşılı bireyler 7 gün zorunlu karantinada kalıyor.

Şu anda yurt dışındaki hiçbir ülke ve bölge düşük riskli kabul edilmediğinden gelenler en az 14 gün karantinada tutuluyor.

Salgının başından bu ayna en yüksek vaka sayısı

Öte yandan şehirde Omicron varyantının yayılmasıyla son günlerde vaka sayılarında artış sürüyor.

Kentte son 24 saatte 164 vaka tespit edilirken bu, salgının başından bu yana tek günde kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 13 bin 626 vaka görülürken, 213 kişi hayatını kaybetti, 841 kişinin tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong, en uzun karantina süresini 21 günden 14 güne indiriyor - Son Dakika


Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz         
20:14
Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif! Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!         
20:01
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
20:01 Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!
20:00 Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık
19:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu!
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi
19:21 Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler
19:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları
19:03 Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
19:06 Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Hull City'nin yeni teknik direktörü tanıdık
18:03 Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 20:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hong Kong, en uzun karantina süresini 21 günden 14 güne indiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement