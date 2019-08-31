Hong Kong gösterilerinde 13. hafta: Polisten biber gazlı müdahale
2 saat önce
Hong Kong'da polisten göstericilere biber gazlı müdahale
Hong Kong'da 13. haftasına girilen gösterilerde polis yerel hükümet binaları ve Çin Halkı Özgürlük Ordusu'nun binaları önünde toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.
Göstericiler polise taş atarak karşılık verdi. 10 binlerce kişi Hong Kong'un diğer mahallelerinde yürüyüş düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:23
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