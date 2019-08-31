Son Dakika Haberleri: Hong Kong gösterilerinde 13. hafta: Polisten biber gazlı müdahale
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Hong Kong gösterilerinde 13. hafta: Polisten biber gazlı müdahale

2 saat önce

Hong Kong'da polisten göstericilere biber gazlı müdahale

Hong Kong gösterilerinde 13. hafta: Polisten biber gazlı müdahale, System.String[]

Hong Kong'da 13. haftasına girilen gösterilerde polis yerel hükümet binaları ve Çin Halkı Özgürlük Ordusu'nun binaları önünde toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.


Göstericiler polise taş atarak karşılık verdi. 10 binlerce kişi Hong Kong'un diğer mahallelerinde yürüyüş düzenledi.

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Hong Kong, Hükümet, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:23 
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