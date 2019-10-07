Son Dakika Haberleri: Hong Kong haftaya yine göz yaşartıcı gazla başladı
Son Dakika Dünya Hong Kong haftaya yine göz yaşartıcı gazla başladı

Hong Kong haftaya yine göz yaşartıcı gazla başladı

1 saat önce

Hong Kong bir haftaya daha şiddetli eylemlerle başladı.

Hong Kong bir haftaya daha şiddetli eylemlerle başladı. Çin'in özerk bölge üzerindeki hakimiyetini protesto eden eylemcilerin gösterisi gündüz saatlerinde barışçıl havada geçti. Bir yıla kadar hapis cezası getirilen yasağa rağmen eylemciler maskelerinden vazgeçmedi.

Hong Kong haftaya yine göz yaşartıcı gazla başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak
Tohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong haftaya yine göz yaşartıcı gazla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]