Hong Kong haftaya yine göz yaşartıcı gazla başladı
1 saat önce
Hong Kong bir haftaya daha şiddetli eylemlerle başladı.
Hong Kong bir haftaya daha şiddetli eylemlerle başladı. Çin'in özerk bölge üzerindeki hakimiyetini protesto eden eylemcilerin gösterisi gündüz saatlerinde barışçıl havada geçti. Bir yıla kadar hapis cezası getirilen yasağa rağmen eylemciler maskelerinden vazgeçmedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:31
Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak Tohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın