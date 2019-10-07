Hong Kong haftaya yine göz yaşartıcı gazla başladı

Hong Kong bir haftaya daha şiddetli eylemlerle başladı. Çin'in özerk bölge üzerindeki hakimiyetini protesto eden eylemcilerin gösterisi gündüz saatlerinde barışçıl havada geçti. Bir yıla kadar hapis cezası getirilen yasağa rağmen eylemciler maskelerinden vazgeçmedi.