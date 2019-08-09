Son Dakika Haberleri: Hong Kong Havalimanı gidiş yolcuları ve çalışanlar dışında herkese kapandı
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Hong Kong Havalimanı gidiş yolcuları ve çalışanlar dışında herkese kapandı

1 saat önce

Hong Kong Havalimanı yetkilileri, göstericilerin üç günlük eylem için hazırlanmaya başlaması karşısında sadece ülkeden çıkış belgeleri tam olan kişilerin havaalanına girebileceğini duyurdu.

Hong Kong Havalimanı gidiş yolcuları ve çalışanlar dışında herkese kapandı, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesi yasa tasarısına tepki olarak iki aydır süren protestolar çerçevesinde göstericilerin havalimanında üç günlük eylem için hazırlanmaya başlaması yetkilileri harekete geçirdi.

Gösterileri engellemek amacıyla sadece ülkeden çıkış belgeleri tam olan kişilerin havaalanına girebileceği duyuruldu.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:44 
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