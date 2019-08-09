Hong Kong Havalimanı gidiş yolcuları ve çalışanlar dışında herkese kapandı
1 saat önce
Hong Kong Havalimanı yetkilileri, göstericilerin üç günlük eylem için hazırlanmaya başlaması karşısında sadece ülkeden çıkış belgeleri tam olan kişilerin havaalanına girebileceğini duyurdu.
Hong Kong
'da suçluların Çin'e iade edilmesi yasa tasarısına tepki olarak iki aydır süren protestolar çerçevesinde göstericilerin havalimanında üç günlük eylem için hazırlanmaya başlaması yetkilileri harekete geçirdi.
Gösterileri engellemek amacıyla sadece ülkeden çıkış belgeleri tam olan kişilerin havaalanına girebileceği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:44
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